Bingöl'ün mera ve yaylalarında beslenen kurbanlıkların batıya yolculuğu başladı

RIDVAN KORKULUTAŞ - Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Bingöl'ün mera ve yaylalarında yetiştirilen kurbanlıklar, Kurban Bayramı öncesi batı illerine sevk ediliyor.

İlde geçen yıl, çok sayıda endemik bitkinin bulunduğu geniş mera ve yaylalarda otlatılarak beslenen 136 bin 380 küçükbaş, 12 bin 22 büyükbaş hayvan, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de hayvan sevklerinde hareketlilik başladı.

Ağırlıkla İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi kentler ile Trakya Bölgesi'ne kurbanlık sevkiyatı yapılan kentte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar sevkten bir ay önce karantinaya alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilen laboratuvarlarda kan numuneleri analiz edilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde kurulan platformda tek tek inceleniyor.

Gerekli şartları taşıyan kurbanlıkların sevkine izin veriliyor.

- Hayvanların sağlık taraması yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, AA muhabirine, kentte besicilerin uzun bir süreçte yoğun emekle yetiştirdiği hayvanların, sağlık kontrolünün ardından satışa hazır hale getirildiğini söyledi.

Bingöl'den İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi illere sevk edilecek hayvanların kurumun kampüsüne getirildiğini ifade eden Bahadır, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün katkılarıyla burada kurulan platform üzerinde hayvanların sağlık taraması ve kulak küpesi kontrolünün yapıldığını belirtti.

Hayvan refahı açısından herhangi olumsuzluk yaşanmaması adına belge kontrolleri ve fiziki muayenelerin gerçekleştirildiğini anlatan Bahadır, şöyle devam etti:

"Dezenfeksiyonu tamamlanan araçların da batı illerine doğru yola çıkmasına izin veriliyor. Hayvanların sağlık taraması yapılarak, vatandaşların bu etleri tüketmelerinin sağlanması hem de hayvan hastalıklarının bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. İstanbul ve özellikle Trakya kesimine de yoğun sevk yapan illerden biriyiz. Trakya, hastalıktan ari bir bölge olduğu için mayıs itibarıyla sevkler bu bölgeye açıldı."

Bahadır, vatandaşların alacakları kurbanlıklarla ilgili her türlü bilgiye Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" ve e-Devlet uygulamalarından ulaşabileceğini kaydetti.