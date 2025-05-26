Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.13'te, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar idareye intikal eden can ve mal kaybı bildiriminin bulunmadığı belirtildi.

Usta, AFAD ve jandarma ekiplerinin Kiğı merkez ve köylerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.