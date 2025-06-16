Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışması tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak içini çalışarak, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Çapakçur Çayı'nda 1680 metre trapez kesit beton duvar, 1200 metre dik kesitli beton duvar, 15 düşü havuzu ve tersip bendi yapılmıştır. Ayrıca boğulmaların önüne geçmek maksadıyla 8 bin 250 metre uzunluğunda korkuluk imalatı tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.