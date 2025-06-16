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        Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışması tamamlandı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:16
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        Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışması tamamlandı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışması tamamlandı.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak içini çalışarak, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Çapakçur Çayı'nda 1680 metre trapez kesit beton duvar, 1200 metre dik kesitli beton duvar, 15 düşü havuzu ve tersip bendi yapılmıştır. Ayrıca boğulmaların önüne geçmek maksadıyla 8 bin 250 metre uzunluğunda korkuluk imalatı tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        DSİ olarak can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için mücadele ettiklerini işaret eden Balta, şunları kaydetti:

        "Çapakçur ıslahı işi ile Bingöl İl Merkezini ve 1030 dekar araziyi olası taşkın zararlarına karşı güvence altına almış olduk. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda yağış rejiminde yaşanan düzensizlikler can ve mal kaybına sebebiyet veren afetlere neden oluyor. Vatandaşlarımızı derinden etkileyen bu üzücü hadiselerin önüne geçilebilmesi maksadıyla yurdumuzun dört bir yanında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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