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        Bingöl'de 11 sikke ele geçirildi

        Bingöl'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:24
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        Bingöl'de 11 sikke ele geçirildi
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        Bingöl'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Sancaklı köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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