Bingöl'de 11 sikke ele geçirildi

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Sancaklı köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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