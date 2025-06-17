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        Bingöl'de "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Bingöl'de, "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:59 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:06
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        Bingöl'de "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Bingöl'de, "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Valilik öncülüğünde, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yatırım Destek Ofisi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle BİNTSO Dr. Cevdet Yılmaz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 6. bölgeye özel destekler, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımlarında sunulan vergi indirimleri ve SGK teşviklerinin yanı sıra yeşil ve dijital dönüşüm, enerji, entegre hayvancılık, seracılık ve AR-GE gibi alanlardaki yatırım fırsatları değerlendirildi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, toplantıda, Bingöl'ün yeni teşvik sisteminde yatırımcılara en geniş kapsamlı desteklerin sunulduğu illerden biri olduğunu söyledi.

        Yeni sistemle kentin yatırım cazibesinin artacağını belirten Usta, iş dünyasına avantajlarla dolu bu yeni yatırım döneminde yerlerini alması çağrısında bulundu.

        Usta, şunları kaydetti:

        "Bingöl'ün üretim gücünü birlikte büyütelim. Valiliğimizin koordinasyonunda bürokratik işlemlerin hızlıca sonuçlanacağı bir yatırım iklimi sunuyoruz. Bingöl’e gelen yatırımcılar asla pişman olmayacak, kazançlı çıkacak."

        Usta, OSB'de faaliyet gösteren perde üretim firmasının yönetim kurulu başkanı Murat Öztürk'ün, bölgede 8 derslikli bir meslek lisesi inşa edeceğini bildirdi.

        Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da yeni sistemin, yatırımcı ve girişimcilerin önünü açacağını belirterek, "Mevcut potansiyelimizi daha da büyüteceğiz. Yeni teşvik sistemiyle birlikte daha büyük bir pazara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

        Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay da yeni sistemin kent için güçlü ve kapsamlı destekler sunduğunu vurguladı.

        Hizmet binalarında 8 kurumun faaliyet gösterdiğini işaret eden Çintay, "Bugün Türkiye'de 81 ilde örnek gösterilen bir Ticaret Odası olduk. " ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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