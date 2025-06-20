Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 57 bin 697 öğrenci karne heyecanı yaşadı

        Bingöl'de 367 okulda öğrenim gören 57 bin 697 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 57 bin 697 öğrenci karne heyecanı yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de 367 okulda öğrenim gören 57 bin 697 öğrenci karne aldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile Mimar Sinan İlkokulu'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Vali Usta ve beraberindekiler sınıfları gezdi, öğrencilere karne ve hediye verdi.

        Öğrencilere tatilde kitap okumaları ve verimli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Usta, Bingöl'de 367 okulda 57 bin 697 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirtti.

        Usta, şunları kaydetti:

        "Minik yüreklerin gözlerindeki mutluluk, tüm yorgunluğu unutturan en güzel ödül oluyor. Hepsini gözlerinden öpüyor, eylül ayında sağlıkla ve neşeyle yeniden buluşmayı diliyorum. Bu anlamlı sürecin kahramanları olan değerli öğretmenlerimize ve her daim destek olan kıymetli velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize bol oyunlu, bol neşeli, dopdolu bir yaz tatili diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde

        Benzer Haberler

        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 39,5 TL ceza
        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 39,5 TL ceza
        Ziyarete geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, 1 gün sonra öldü
        Ziyarete geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, 1 gün sonra öldü
        Bingöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Bingöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan için veda yemeği düzenlendi
        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan için veda yemeği düzenlendi
        Bingöl'de öğretmen ve kızı mesire alanındaki çöpleri topladı
        Bingöl'de öğretmen ve kızı mesire alanındaki çöpleri topladı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı