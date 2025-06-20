Bingöl'de 57 bin 697 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bingöl'de 367 okulda öğrenim gören 57 bin 697 öğrenci karne aldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile Mimar Sinan İlkokulu'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Vali Usta ve beraberindekiler sınıfları gezdi, öğrencilere karne ve hediye verdi.

Öğrencilere tatilde kitap okumaları ve verimli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Usta, Bingöl'de 367 okulda 57 bin 697 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirtti.

Usta, şunları kaydetti:

"Minik yüreklerin gözlerindeki mutluluk, tüm yorgunluğu unutturan en güzel ödül oluyor. Hepsini gözlerinden öpüyor, eylül ayında sağlıkla ve neşeyle yeniden buluşmayı diliyorum. Bu anlamlı sürecin kahramanları olan değerli öğretmenlerimize ve her daim destek olan kıymetli velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize bol oyunlu, bol neşeli, dopdolu bir yaz tatili diliyorum."