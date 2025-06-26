Bingöl'de uyuşturucu ile mücadele günü kapsamında etkinlik düzenledi

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zülküf Koçinkağ, Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş, Yeşilay Bingöl Şube gönülleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de açtıkları stantlarda vatandaşları bilgilendirdi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, voleybol, futbol, satranç ve masa tenisi gibi sportif müsabakalar yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay tarafından organize edilen etkinlik Karşıyaka Spor Salonunda gerçekleştirildi.

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