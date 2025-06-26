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        Bingöl'de uyuşturucu ile mücadele günü kapsamında etkinlik düzenledi

        Bingöl'de "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:35
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        Bingöl'de uyuşturucu ile mücadele günü kapsamında etkinlik düzenledi
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        Bingöl'de "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay tarafından organize edilen etkinlik Karşıyaka Spor Salonunda gerçekleştirildi.

        Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, voleybol, futbol, satranç ve masa tenisi gibi sportif müsabakalar yapıldı.

        Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de açtıkları stantlarda vatandaşları bilgilendirdi.

        Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zülküf Koçinkağ, Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş, Yeşilay Bingöl Şube gönülleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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