Solhan Kaymakamı Doğan, görevine başladı
Bingöl'ün Solhan Kaymakamlığına atanan Adnan Doğan görevine başladı.
Bingöl'ün Solhan Kaymakamlığına atanan Adnan Doğan görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Solhan Kaymakamı olarak atanan Doğan, Kaymakamlık binası önünde kurum personelleri tarafından karşılandı.
Daha sonra makamına geçen Doğan, kurum amirlerinden ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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