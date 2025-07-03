Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi
Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı.
Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı.
Hastane Başhekimi Dr. Kenan Korkmaz, yaptığı açıklamada, yeni yoğun bakım ünitesinin bölgedeki yoğun bakım hizmetlerine erişimi daha hızlı ve etkin hale getireceğini belirtti.
Korkmaz, "Hastalarımızı başka merkezlere sevk etmeden, yerinde müdahale ve takip şansı elde edeceğiz. Bu hem hasta yakınlarının yükünü azaltacak hem de sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.
Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Korkmaz, yeni ünitenin hayırlı olmasını diledi.
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