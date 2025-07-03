Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

        Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı.

        Hastane Başhekimi Dr. Kenan Korkmaz, yaptığı açıklamada, yeni yoğun bakım ünitesinin bölgedeki yoğun bakım hizmetlerine erişimi daha hızlı ve etkin hale getireceğini belirtti.

        Korkmaz, "Hastalarımızı başka merkezlere sevk etmeden, yerinde müdahale ve takip şansı elde edeceğiz. Bu hem hasta yakınlarının yükünü azaltacak hem de sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.

        Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Korkmaz, yeni ünitenin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!

        Benzer Haberler

        Karlıova'da polislerden kan bağışına destek
        Karlıova'da polislerden kan bağışına destek
        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Bingöl'de hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Bingöl'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Bingöl'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki yaşlı ve yatalak hastalara hizmet için...
        Yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki yaşlı ve yatalak hastalara hizmet için...