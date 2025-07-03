Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Özel harekat polisleri ile uyuşturucu arama köpeğinin de desteğiyle adreste yapılan aramada, 1 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

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