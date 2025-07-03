Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

        Özel harekat polisleri ile uyuşturucu arama köpeğinin de desteğiyle adreste yapılan aramada, 1 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!

        Benzer Haberler

        Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi
        Solhan Devlet Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi
        Karlıova'da polislerden kan bağışına destek
        Karlıova'da polislerden kan bağışına destek
        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Bingöl'de hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Bingöl'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Bingöl'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı