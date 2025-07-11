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        Bingöl'de 843 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 843 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:33
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        Bingöl'de 843 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 843 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.

        Ekipler, 8 farklı noktada yaptıkları aramada, toplam 843 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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