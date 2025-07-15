Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'deki reklam panosu, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

        O sırada kaldırımda yürüyen H.İ.T, reklam panosunun altında kalarak yaralandı.

        Çevredekilerin yardımıyla panonun altından çıkarılan yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Karlıova'da şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu
        Karlıova'da şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu
        Bingöl'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Bingöl'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Bingöl'de 42 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı
        Bingöl'de 42 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı
        Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de 15 Temmuz dolayısıyla kurumlara Türk bayrakları asıldı, şehitlikl...
        Bingöl'de 15 Temmuz dolayısıyla kurumlara Türk bayrakları asıldı, şehitlikl...
        Bingöl'de jandarmaya arama kurtarma ekipmanı desteği
        Bingöl'de jandarmaya arama kurtarma ekipmanı desteği