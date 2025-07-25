Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöllü motosiklet teknisyeni hayata bağladığı karga "Şimşek" ile dost oldu

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de motosiklet teknisyeni Mesut Aksoy'un, ölmek üzereyken ilgilenip sahiplendiği ve "Şimşek" adını verdiği karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöllü motosiklet teknisyeni hayata bağladığı karga "Şimşek" ile dost oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de motosiklet teknisyeni Mesut Aksoy'un, ölmek üzereyken ilgilenip sahiplendiği ve "Şimşek" adını verdiği karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

        Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde motosiklet yetkili servisi bulunan Aksoy, yaklaşık 1,5 ay önce bir arkadaşından kent merkezinde açlıktan ve bakımsızlıktan ölmek üzere olan bir yavru karga olduğunu öğrendi.

        İzlediği film ve dizilerde gördüğü kargalara sempati duyan Aksoy, bu yavru kargayı sahiplendi.

        Aksoy'un şırınga ile beslediği, özenle baktığı ve "Şimşek" ismini verdiği kargayla aralarında büyük bir bağ oluştu.

        "Şimşek" diye seslendiğinde Aksoy'un omzuna konan karga iş yerinin de adeta maskotu oldu.

        Aksoy motosikletle gezerken omzuna konan karga Şimşek'in sahibi ile dostluğu ilgi çekiyor.

        - "Aramızda çok farklı bir bağ var"

        Mesut Aksoy, AA muhabirine, yıllardır bir karga beslemeyi düşündüğünü, arkadaşının bulduğu karga ile bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

        Kargayı sahiplendiğinde bir tavuk yumurtası büyüklüğünde olduğunu anlatan Aksoy, onu birkaç hafta şırıngayla beslediğini belirtti.

        Artık kendi kendine yemek yiyebilmeye başladığını ifade eden Aksoy, karga Şimşek ile aralarının çok iyi olduğunu anlattı.

        Aksoy, "Onu çırak olarak da kullanıyorum. 8, 9, 10, 11 anahtarı kaldırabiliyor, 12 ve 13'üncü anahtarı kaldıramıyor. Beraber çalışıyoruz. Aramızda çok farklı bir bağ var. Burada iki elemanım var, onlarla ayrı, benimle çok ayrı bir iletişimi var. Çok seviyorum, çocuğum gibi." dedi.

        - "İnsanların tepkileri mükemmel"

        Karga Şimşek'in en çok hoşlandığı aktivitelerden birinin motosikletle gezmek olduğunu belirten Aksoy, motora bindiğinde gelip omzuna konduğunu söyledi.

        "Motoru sürüyorum, o da üstümde uçuyor. Havalanıyor, tekrar konuyor, tekrar havalanıyor. Çok seviyorum motosiklet sürmeyi, beraber geziyoruz. Gün içerisinde bir, iki tur atıyoruz. Daha tam etrafı tanımıyor, zamanla öğrenecek. İnsanların tepkileri mükemmel." diyen Aksoy, bu olumlu tepkilerin kendisini motive ettiğini belirtti.

        Aksoy, "Şimşek, sempatik bulduğu, sevdiği insanların omzuna konuyor ve onlarla da vakit geçiriyor. Ben ne yiyorsam ona da veriyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Arkadaşımın sevgisi kargayı bu hale getirdi"

        Mesut Aksoy'un arkadaşı Abdullah Uygun da arkadaşının yanına geldiğinde Şimşek ile de vakit geçirdiğini belirtti.

        Uygun, şunları söyledi:

        "Şimşek samimi bulduğu kişilerin omzuna gidiyor. Benim de şu an omzumda duruyor. Bir karganın bu kadar eğitilebileceğini düşünmemiştim. Arkadaşımın büyük çabası ve sevgisi kargayı bu hale getirdi."

        - "Kargayla dostluk kurmak çok farklı bir şey"

        Komşusu Berat Hatısarı da kargayı Aksoy ile beraber besleyip, büyüttüklerini söyledi.

        En büyük emeğin Mesut Aksoy'a ait olduğunu dile getiren Hatısarı, şöyle dedi:

        "Çok akıllı ve çok sempatik. Bazen Mesut ağabey anahtarları kaybediyor, ben bulamıyorum. Şimşeğe sesleniyorum, o anahtarları getiriyor. Çok güzel bir duygu. Bir kargayla dostluk kurmak çok farklı bir şey. Seneye de kartal getireceğiz inşallah."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bingöl Valiliğinden "Valilik çalışmaları engelliyor iddiası" başlıklı haber...
        Bingöl Valiliğinden "Valilik çalışmaları engelliyor iddiası" başlıklı haber...
        Bingöl'de "Yeni Yüzyıl Barış Faaliyetleri" kapsamında atlı spor gösterileri...
        Bingöl'de "Yeni Yüzyıl Barış Faaliyetleri" kapsamında atlı spor gösterileri...
        Bingöl Valisi Usta, LGS'de tam puan alan öğrenciyi makamında kabul etti
        Bingöl Valisi Usta, LGS'de tam puan alan öğrenciyi makamında kabul etti
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 17 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 17 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
        Bingöl'de iş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı