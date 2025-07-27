Bingöl'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Göltepesi ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.