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        Bingöl'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

        Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:11
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        Bingöl'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
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        Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Göltepesi ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alanlara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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