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        Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Aktay görevine başladı

        Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Mehmet Fatih Aktay, görevi Burhan Bahadır'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:23
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        Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Aktay görevine başladı
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        Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Mehmet Fatih Aktay, görevi Burhan Bahadır'dan devraldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen görev değişimi sırasında konuşan Aktay, Tarım ve Orman Bakanlığının vizyonu ve hedefleri doğrultusunda ilin tarımsal potansiyelini ileriye taşımak için tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

        Öncelikli hedefleri arasında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, çiftçinin emeğini korumak ve kırsal kalkınmayı desteklemek olduğunu belirten Aktay, tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve genç nüfusun üretime kazandırılması konularında da kararlılıkla adımlar atacaklarını ifade etti.

        Bahadır da görev süresi boyunca çiftçinin refahı, üretimin artırılması ve tarımsal desteklerin etkin şekilde ulaştırılması için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

        Devir teslimde Bahadır, Aktay'a çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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