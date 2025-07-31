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        Bingöl'de 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:44
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        Bingöl'de 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 3 farklı bölgede yapılan aramada, toplam 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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