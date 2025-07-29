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        Bingöl'de ağır hasarlı okulların yerine hayırseverlerin desteğiyle yeni eğitim yuvaları inşa ediliyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye'nin deprem riski yüksek illeri arasında yer alan Bingöl'de ağır hasarlı okulların yıkımı yapılarak yerine hayırseverlerin desteğiyle depreme dayanıklı okulların inşasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:28
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        Bingöl'de ağır hasarlı okulların yerine hayırseverlerin desteğiyle yeni eğitim yuvaları inşa ediliyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye'nin deprem riski yüksek illeri arasında yer alan Bingöl'de ağır hasarlı okulların yıkımı yapılarak yerine hayırseverlerin desteğiyle depreme dayanıklı okulların inşasına başlandı.

        Valilikçe başlatılan çalışma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Fırat Üniversitesinden gelen uzman ekipler kentte 2003 yılı ile öncesinde inşa edilen okullarda inceleme yaptı.

        Ağır hasarlı ve riskli olduğu tespit edilen 44 okuldan 36'sının İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile yıkımı gerçekleştirildi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, yıkılan okulların yerine yeni eğitim yuvalarının yükselmesi için kentte ve şehir dışında yaşayan Bingöllü iş insanları ile görüştü.

        Vali Usta'nın bu girişimi hayırsever iş insanlarını harekete geçirdi.

        İlk olarak Bingöllü 102 yaşındaki iş insanı Kazım Demircioğlu, kentte 20 derslikli bir okul yaptırmaya karar verdi.

        Bu iyilik hareketi günden güne yayıldı, yeni eğitim kurumlarının inşası için hayırseverlerle birbiri ardına işbirliği protokolleri imzalandı.

        Kentte depreme dayanıklı yeni okulların inşasına başlandı.

        - "Bingöl, 2003 yılındaki depremde 84 çocuğunu şehit verdi"

        Vali Usta, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin Bingöl'de bazı yapılarda ve okullarda hasara neden olduğunu söyledi.

        İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden sorumlu vali yardımcısıyken edindiği tecrübelerle Bingöl'deki okulların durumunu değerlendirdiğini anlatan Usta, depremlerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi tarafından yapılan incelemelerde kentte 44 okulun ağır hasarlı olduğu tespit edilerek, yıkımı yapılacak okullar listesine alındığını belirtti.

        "Bingöl 2003 yılında Çeltiksuyu gibi acı bir tecrübeyi yaşadı, 2003 yılındaki depremde 84 çocuğunu şehit verdi." diyen Usta, benzer acıların yaşanmaması için ağır hasarlı olduğu tespit edilen 44 okuldan 36'sının yıkımının tamamlandığını, yıkım çalışmalarının peyderpey devam ettiğini kaydetti.

        Usta, bu okulların yerine yenilerinin inşası için çalışma başlattıklarını anlatarak, şöyle dedi:

        "Denizli'de, Bursa'da, İstanbul'da görev yaptığım yerlerde hayırseverlerin eğitim konusunda büyük katkıları olduğunu biliyorum. Bunu Bingöl'de de harekete geçirmek istedik. Hem kentte hem şehir dışında yaşayan hayırseverlerle iletişim kurduk. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. İlk olarak 102 yaşındaki Kazım Demircioğlu ağabeyimiz geçen yıl memleketi ziyaretinde okul sözü verdi. 20 derslikli bir okul inşaatı devam ediyor. İlk protokolümüzü onunla yaptık. Şu anda 15 okul devletin 2024-2025 yatırım programına alındı. Ayrıca 16 okulu da 11 hayırseverimizin destekleriyle yapma konusunda faaliyetteyiz. 10 okulu ise tekrar yapmaya gerek görmedik." dedi.

        - "Okullarımız çok güvenli, konforlu, radye temelle inşa edilecek"

        Şu ana kadar 8 okulla ilgili protokol imzaladıklarını belirten Usta, bu 8 okuldan 6'sının temelinin atıldığını, inşaatların sürdüğünü ifade etti.

        Diğer hayırseverlerle de protokol imzalamak için hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu sürece destek verdiğini kaydetti.

        Usta, şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, bütün hayırseverlerimizi Ankara'da Külliye'de misafir etti, onlara teşekkür etti, güzel düşüncelerini paylaştı. Kendisine ve sayın vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. O buluşmadan sonra daha önce haberdar olmayan hayırseverler de bizimle iletişime geçerek 'Neden biz orada yoktuk, biz de bir şeyler yapabilir miyiz?' diyerek destek vermek istediler. Bu süreçte 1-2 yıl çocuklarımızı başka okullarda ikili öğretimle ağırlayacağız ama bu sürecin sonunda çok konforlu, güvenli, depreme dayanıklı ve nitelikli okullarda eğitim öğretime devam edeceğiz. Durumu uygun olan tüm hayırseverlerimizi bu konuda destek vermeye davet ediyorum. Valilik olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız. Okullarımız çok güvenli, konforlu, radye temelle inşa edilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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