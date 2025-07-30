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        Bingöl'de 2 eve silahlı saldırı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 2 eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:25
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        Bingöl'de 2 eve silahlı saldırı
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 2 eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Olay, saat 04.00 sıralarında, Karlıova ilçesi Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 müstakil eve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mermilerin isabet ettiği evlerde hasar oluştu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Mezrada geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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