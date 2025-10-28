Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Bingöl'de hakkında 9 yıl 2 ay ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.