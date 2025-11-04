Bingöl'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı

–Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bingöl Organik Bal Yesin” projesi kapsamında 15 üreticiye yüzde 75 hibeli 435 organik arı kovanı dağıtıldı.

Tarım İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kentte arıcılığın önemli bir gelişim süreci yaşadığını söyledi.

Bingöl’de 2000 yılında 45 bin civarında olan kovan sayısının 2025 itibarıyla 180 bine ulaştığını aktaran Vali Usta, şöyle konuştu:

“Bu rakamlarla Türkiye genelinde 14’üncü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise ikinci sıradayız. 2000 yılında 800 ton civarında olan bal üretimimiz, 2025 yılında yaklaşık 2 bin tona ulaşacak."

Proje sayesinde üreticilerin kişi başına düşen organik kovan sayısının her yıl arttığını aktaran Usta, "Hem coğrafi işaretli hem de organik üretim yapan arıcılarımız, sektörün öncüleridir. Bu proje sayesinde üreticilerimizin kişi başına düşen organik kovan sayısı her yıl artıyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.