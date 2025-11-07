Habertürk
        Karlıova'da Gazze yararına kermes düzenlendi

        Karlıova'da Gazze yararına kermes düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:15
        Karlıova'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes yapıldı.

        İlçe Müftülüğü ile vatandaşların iş birliği ile Gazze yararına düzenlenen kermeste, evlerde yapılan yiyecekler Ulu Cami bahçesinde satışa sunuldu.

        Kermese, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

