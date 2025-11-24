Bingöl'de tek ip boylu kaya tırmanışı eğitimi düzenlendi
Bingöl'de tek ip boylu kaya tırmanışı eğitimi gerçekleştirildi.
Yüksek İrtifa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan açıklamada, Kulüp tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı tek ip boylu kaya tırmanışı eğitiminin 19-23 Kasım'da Aşağı Yenibaşlar köyü mevkisinde yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Gökhan Hişan, ilde doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak ve doğa sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
