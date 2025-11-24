Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de tek ip boylu kaya tırmanışı eğitimi düzenlendi

        Bingöl'de tek ip boylu kaya tırmanışı eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 17:23 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:23
        Bingöl'de tek ip boylu kaya tırmanışı eğitimi düzenlendi
        Bingöl'de tek ip boylu kaya tırmanışı eğitimi gerçekleştirildi.

        Yüksek İrtifa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan açıklamada, Kulüp tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı tek ip boylu kaya tırmanışı eğitiminin 19-23 Kasım'da Aşağı Yenibaşlar köyü mevkisinde yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Gökhan Hişan, ilde doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak ve doğa sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

