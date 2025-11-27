Karlıova'da öğrencilere giyim yardımı yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir dernek tarafından 700 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Arnavutköy Bingöllüler İl Derneği tarafından ilçedeki 27 okulda okuyan 700 öğrenciye mont ve bot yardımı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Feyzi Tuncel, bu çalışmanın sadece bir yardım değil, birlik, beraberlik, kardeşlik ve hemşehrilik bilincinin bir yansıması olarak gördüğünü belirtti.

Karlıova'nın sert kış şartlarında eğitim gören öğrencilere mont ve bot ulaştırdıklarını anlatan Tuncel, "Onların gözlerindeki sevinci görmek, yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizler için tarif edilemez bir onur ve gururdur. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.