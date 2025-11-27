Bingöl Üniversitesi'nde denetimli serbestlik sistemi tanıtıldı.

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Bingöl Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine yönelik olarak Fuat Sezgin Konferans Salonunda "Türkiye'de 20. yılında denetimli serbestlik" konulu tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, psikoloji, sosyoloji ve sosyal hizmet bölümlerinin bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş, programda yaptığı konuşmada, denetimli serbestliğin Türkiye'de 20 Temmuz 2005'te kurulduğunu belirterek, geçen 20 yıl içinde birçok önemli ve başarılı çalışmaya imza atıldığını söyledi.

Göktaş, infaz sisteminin temel unsurlarından biri olan denetimli serbestliğin adaletin sağlanması, suçların önlenmesi, bireylerin yeniden topluma kazandırılması ile toplumun ve mağdurun korunmasında kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin de denetimli serbestlik sisteminin insan odaklı ve bireyi kazanmaya yönelik bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.