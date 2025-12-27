Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de umre dönüşü kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

        Bingöl'e, umre ibadetini tamamladıktan sonra dönen kadın havalimanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:16
        Bingöl'de umre dönüşü kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
        Bingöl'e, umre ibadetini tamamladıktan sonra dönen kadın havalimanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

        Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 80 yaşındaki Lamia B. havayolu ile memleketine döndü.

        Lamia B, Bingöl Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra fenalaştı.

        İhbar üzerine havalimanına 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Lamia B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi işlemi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Lamia B'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

