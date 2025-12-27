Bingöl'de umre dönüşü kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Bingöl'e, umre ibadetini tamamladıktan sonra dönen kadın havalimanında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 80 yaşındaki Lamia B. havayolu ile memleketine döndü.
Lamia B, Bingöl Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra fenalaştı.
İhbar üzerine havalimanına 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Lamia B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Lamia B'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
