Solhan'da kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Solhan ilçesi beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için önlem aldı.
