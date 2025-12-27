Habertürk
        Bingöl Haberleri

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay'a ödül

        BİNTSO Başkanı Kadir Çintay'a ödül

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü"ne layık görüldü.

        Giriş: 27.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:23
        BİNTSO Başkanı Kadir Çintay'a ödül
        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü"ne layık görüldü.

        Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, TAVZ Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği tarafından ödüle layık görülen Çintay'a Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından ödülü verildi.

        Ödül töreninde konuşan Çintay, kendisine verilen ödülü şahsı adına değil, Bingöl için emek veren yönetim kurulu, meclis üyeleri, 3 bin 850 üye ve kente gönül veren herkes adına aldığını belirtti.

        Sivil toplumun ortak akıl, samimiyet ve dayanışma ile güçleneceğini ifade eden Çintay, bu anlayışın Bingöl'ün gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Çintay, ödüle layık görülmesinden dolayı TAVZ Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güzel ve dernek yönetimine teşekkür etti.

