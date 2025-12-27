Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri Karlıova-Erzurum kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışma yürütüyor.
