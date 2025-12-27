Habertürk
        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Giriş: 27.12.2025 - 12:34 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:34
        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

        Ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

        Karayolları ekipleri Karlıova-Erzurum kara yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

