Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 19:30 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Bingöl-Muş kara yolunun Hazarşah Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 DK 680 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
        Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
        Karda mahsur kalan ambulansı, ekipler kurtardı
        Karda mahsur kalan ambulansı, ekipler kurtardı
        Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı (2)
        Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı (2)
        Bingöl'de kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor
        Bingöl'de kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız sürüyor
        Bingöl'de hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
        Bingöl'de hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
        Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı
        Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı