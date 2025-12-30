Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bingöl'ün Değerleri Buluşması ve Ödül Töreni"nde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemiz üzerinde hesabı olan çeşitli emperyal güçler, uluslararası güç odakları olduğunu tabii ki görüyoruz. Bunlara ne Türkiye'de ne de bölgemizde müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Bingöl'ün Değerleri Buluşması ve Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, reel ekonomide olumlu gelişmeler yaşarken, finansal piyasalarda enflasyondaki yükselişi kontrol altına alıp düşürmeye yönelik politikaları da kararlı şekilde uyguladıklarını belirtti.

Türkiye'de 2024 yılının mayıs ayında enflasyonun yüzde 75,5 seviyesini gördüğünü anımsatan Yılmaz, o tarihten bugüne 44 puanın üzerinde bir düşüş gerçekleştiğini, en son kasım ayı itibarıyla enflasyonun yüzde 31 civarına gerilediğini söyledi.

Özellikle temel mallarda enflasyonun yüzde 20'nin altına indiğini ancak hizmet sektörleri, kira, eğitim gibi kalemlerin etkisiyle genel enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde seyrettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yılı yüzde 30'un biraz üzerinde kapatmış olacağız. Gelecek yıl yüzde 20'nin altına inmeyi, 2027 yılında ise tekrar tek haneli enflasyon rakamlarına ülkemizi tekrar kavuşturmak için bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Koordineli, kararlı bir şekilde bu politikamızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Dengeli büyüme, azalan cari açık, yükselen rezervler, düşen ülke risk primi, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişiyle enflasyondaki düşüşü, fiyat istikrarını sağlayacağız. 2026 yılında özellikle reformlara ağırlık vermek istiyoruz çünkü enflasyonla mücadele tek ayaklı bir mücadele değil. Para politikası, maliye politikası ve yapısal dönüşümleri bütüncül bir anlayışla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu makro, ulusal politikalarımızın yanı sıra bunları tamamlayıcı mahiyette bölgesel kalkınma politikalarımızı da etkili şekilde hayata geçiriyoruz. Ülkemiz büyük bir ülke. Her bir yöresinin, her bir köşesinin kendine özgü üstünlükleri, fırsatları, avantajları var. Sadece büyük illerin enerjisiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edemeyiz. Sadece metropollerle bunu başaramayız. Her bir ilimizin, beldemizin potansiyelini en yüksek düzeyde harekete geçirmeliyiz ki Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz gerçekleşsin."

- "Bunların hepsi huzur ve güven ortamı sayesindedir" Yılmaz, bu çerçevede 2003 yılından bugüne Bingöl'e yeni ve ilave yatırımlar için 353 teşvik belgesi düzenlendiğini, bu belgeler aracılığıyla 54 milyar liralık özel yatırımın hayata geçirildiğini, 14 binin üzerinde vatandaşa istihdam sağlandığını ifade etti. KOBİ'leri güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini, Bingöl'de 2002-2025 döneminde 3 bin 598 işletmeye 2025 fiyatlarıyla yaklaşık 968 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Yılmaz, Fırat Kalkınma Ajansının özel sektöre, sivil topluma ve üniversiteye yaklaşık 1 milyar lira proje desteği verdiğini, Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi aracılığıyla ise 183 projeye yaklaşık 1 milyar lira destek sağlandığını bildirdi. Yılmaz, güvenli ve huzurlu bir ortamın hem demokrasinin hem de kalkınmanın temeli olduğuna işaret ederek, temel hak ve özgürlüklerin yaşanabilmesi için huzurlu ve güvenli bir ortamın şart olduğunun altını çizdi.

Yatırım ortamının güvenli ortamla yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu yatırımları bir ölçüde olabilirdi. Devlet, güvenlik varmış yokmuş demeden bir kamu sorumluluğuyla yatırım yapabilir ama özel sektör çok nazlı. Haklı olarak çünkü parasını yatırıyor. Maalesef geçmişte terör nedeniyle, güvenlik şartlarının elverişsiz olması sebebiyle Doğu'dan ve Güneydoğu'dan birçok insan sermayesini alıp metropollere gitti. Bırakın dışarıdan sermaye ve yatırım cezbetmeyi, buradan insanlar başka yerlere gidip yatırım yaptı. Ama çok şükür bugün geldiğimiz noktada hava tamamen değişmiş durumda. Bugün yaylalarımızda rahat şekilde hayvancılık yapılabiliyorsa, turistler rahatça gelip gidebiliyorsa, ticaret rahat şekilde yapılabiliyorsa, bunların hepsi bu huzur ve güven ortamı sayesindedir. Biz, 'Terörsüz Türkiye' niye diyoruz? Bu huzur ve güven ortamı gelişsin, kalıcı şekilde devam etsin istiyoruz. Böylece tüm ülkemiz bundan fayda görecek şüphesiz. Türkiye daha hızlı büyüyecek. Yaklaşık 2 trilyon dolar civarında bir kayıptan bahsediyoruz. Bu kaynaklar boşa gitmeseydi, yatırıma ve üretime dönüşseydi, bugün Türkiye az önce ifade ettiğim rakamlardan çok daha büyük rakamlara ulaşmış olurdu."

- "Doğu'ya ve Güneydoğu'ya farklı bir ivme katacak" Son 23 yılda farklı bir zihniyetin ortaya konduğunu, "Batıda ne varsa doğuda o olacak. Güneyde ne varsa kuzeyde de o olacak." anlayışıyla hareket edildiğini belirten Yılmaz, bu dönemde bölgeye büyük yatırımlar yapıldığını hatırlattı. Yılmaz, şunları kaydetti: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de şükranlarımızı sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Siyasi bir hesap yapmadan, bu çok önemli, seçimlerde ne olur ne biter demeden, ülkenin ve milletin geleceği için tabiri caizse ezber bozan adımlar attı, çok önemli inisiyatifler ortaya koydu Terörsüz Türkiye dediğimiz süreçte. Bu artık bir devlet politikasına dönüşmüş durumda. İnşallah terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin gerçekleşmesiyle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı işte böylece inşa edeceğiz. Birlik ve beraberlik olmadan, iç cephemizi güçlendirmeden Türkiye'nin yüzyılı olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bunu başaracağız.

Bölgemiz üzerinde hesabı olan çeşitli emperyal güçler, uluslararası güç odakları olduğunu tabii ki görüyoruz. Bunlara ne Türkiye'de ne de bölgemizde müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti çok uzun tarihi geçmişi olan bir devlet. Önemli bir mirasa sahip ve inşallah 21. yüzyılın da güçlenen, yükselen, yıldız ülkelerinden biri Türkiye Cumhuriyeti olacak. Buna inanıyoruz. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye'yi Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Bu, Doğu'ya ve Güneydoğu'ya kalkınması ve gelişmesi için farklı bir ivme katacak." - "Bingöl markalaşma yönünde ilerliyor" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise devleti ve şehirleri yönetenlerin bir ve beraber hareket ettiğinde o şehirlerin markalaştığını belirterek, Bingöl'ün de bu yönde adım adım ilerlediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının uluslararası standartlarda hizmet verdiğini kaydetti.