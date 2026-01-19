Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle bazı şehirler arası yollar tır trafiğine kapatıldı

        Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Erzurum kara yollarının tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:00
        Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle bazı şehirler arası yollar tır trafiğine kapatıldı
        Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Erzurum kara yollarının tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

        Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım Kavşağı arası saat 07.45 itibarıyla, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası saat 07.50 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

