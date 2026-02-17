Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasından ramazan öncesi esnafa dayanışma çağrısı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) ramazan ayı öncesinde esnafa dayanışma çağrısında bulundu.



BİNTSO'dan yapılan açıklamada, ramazan ayında kentte faaliyet gösteren marketlerin toplumsal duyarlılık ve dayanışma ruhuyla hareket etmesi gerektiği belirtildi.



Açıklamada, ramazan alışverişi sürecinde vatandaşların temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşabilmesi için marketlerin imkanları dahilinde indirim ve kampanyalar yapması gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Bu yaklaşım, Bingöl'ün köklü esnaf geleneği, paylaşma kültürü ve hemşehrilik bilincinin güçlü bir yansımasıdır. Odaya kayıtlı tüm üye, esnaf ve işletmeleri ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde vatandaşların alım gücünü gözeten indirimler, kolaylaştırıcı uygulamalar ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaya davet ediyoruz. Atılacak her iyi niyetli adımın hem toplumsal huzura hem de yerel ekonominin canlılığına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

