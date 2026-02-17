Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasından ramazan öncesi esnafa dayanışma çağrısı

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) ramazan ayı öncesinde esnafa dayanışma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 20:37 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:37
        BİNTSO'dan yapılan açıklamada, ramazan ayında kentte faaliyet gösteren marketlerin toplumsal duyarlılık ve dayanışma ruhuyla hareket etmesi gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, ramazan alışverişi sürecinde vatandaşların temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşabilmesi için marketlerin imkanları dahilinde indirim ve kampanyalar yapması gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu yaklaşım, Bingöl'ün köklü esnaf geleneği, paylaşma kültürü ve hemşehrilik bilincinin güçlü bir yansımasıdır. Odaya kayıtlı tüm üye, esnaf ve işletmeleri ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde vatandaşların alım gücünü gözeten indirimler, kolaylaştırıcı uygulamalar ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaya davet ediyoruz. Atılacak her iyi niyetli adımın hem toplumsal huzura hem de yerel ekonominin canlılığına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

