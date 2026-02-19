Bingöl'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ü.T'nin (24) kullandığı 23 ADL 467 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolu Çavuşlar Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobildeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
