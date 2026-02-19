Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 17:14 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:14
        Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Ü.T'nin (24) kullandığı 23 ADL 467 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolu Çavuşlar Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, otomobildeki 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

