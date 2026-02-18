Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bingöl’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.