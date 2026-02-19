Karlıova'da şehit ve gazi yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Kaymakamlıkça Karlıova Öğretmenevi'nde "Büyük Aile Sofraları" kapsamında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Abdulselam Bıçak, şehit aileleri ve kahraman gazilerin daima yanında olduklarını belirtti. Programa, Kaymakam Bıçak'ın eşi Gizem Bıçak, Belediye Başkan Vekili Mehmet Can Karabulak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Altıntaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Gök, İlçe Müftüsü Mehmet Sait Avcı katıldı.

