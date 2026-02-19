Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Karlıova'da şehit ve gazi yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:08 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da şehit ve gazi yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaymakamlıkça Karlıova Öğretmenevi'nde "Büyük Aile Sofraları" kapsamında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Abdulselam Bıçak, şehit aileleri ve kahraman gazilerin daima yanında olduklarını belirtti.

        Programa, Kaymakam Bıçak'ın eşi Gizem Bıçak, Belediye Başkan Vekili Mehmet Can Karabulak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Altıntaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Gök, İlçe Müftüsü Mehmet Sait Avcı katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Bingöl'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Bingöl'de devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Bingöl'de trafik kazası: 7 yaralı
        Bingöl'de trafik kazası: 7 yaralı
        Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
        Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
        Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Bingöl'de ilk teravih coşkusu yaşandı
        Bingöl'de ilk teravih coşkusu yaşandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama