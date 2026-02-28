Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlardaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.