Karlıova’daki okul önlerine ‘Önce Yaya’ çalışması

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki okul önlerine yayalara öncelik verilmesiyle ilgili ‘Önce Yaya’ çalışması yapıldı.

Karlıova ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Karlıova Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından, ilçe genelindeki okul önlerinde ‘Önce Yaya’ çalışması yapılmaya başlandı. Belirlenen noktalarda yayalara öncelik verilmesi için "Önce Yaya" yazısı öğrencilerin katılımıyla yazıldı. Daha sonra da öğrencilere bilgilendirme yapılıp, sürücülerde uyarıldı.

Okul önlerindeki çalışmaların önemli olduğuna değinen İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl, “ Çocuklar bizim canımız. Eğitimlerini her gün güvenli bir şekilde sağlayabilmeleri için belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf etmeliyiz. İlçedeki sürücülerimizin de okul önlerinde yapılan çalışmalara hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz” dedi.

BİNGÖL 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:54

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.