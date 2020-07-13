Bingöl'de sağanak sele dönüştü; çok sayıda evi su bastı

Serkan BİNGÖL-KARLIOVA,(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selde dere taştı, birçok evi su bastı.
İlçeye bağlı Mollasakir köyüne bağlı Tarlacık mezrasında sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle dere taştı, birçok su altında kaldı. Sel nedeniyle ekili alanlar da zarar görürken, suya kapılan 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, Tarlacık mezrasında oluşan selin ardından hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.FOTOĞRAF
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2020-07-13 14:31:43
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