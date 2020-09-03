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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 çocuk annesi yıllarca çalıştı, devlet desteğiyle kendi atölyesini kurdu

İHA

4 çocuk annesi yıllarca çalıştı, devlet desteğiyle kendi atölyesini kurdu

Bingöl’de yaşayan ve yıllarca tekstil atölyelerinde çeşitli görevlerde çalışan 4 çocuk annesi Hatice Anşin, devlet desteğiyle çoğunluğu kadın olmak üzere 60 kişiyi istihdam eden kendi atölyesini kurdu.
Bingöl’de yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Anşin (52), uzun yıllar tekstil atölyesinde çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi. Çeşitli araştırmalar yaparak devlet desteğine başvuran anne Anşin, İŞKUR ve KOSGEB desteğini alarak işe koyuldu ve ilk etapta çoğunluğu kadın olmak üzere 60 kişiyi istihdam etti. İlçelerde tekstil atölyelerinin kuruculuğunu da yapan Anşin, kendisine 250 kişiye istihdam sağlama hedefi koydu.
Uzun yıllar tekstil hayatının içinde yönetici olarak çalıştığını anımsatan Hatice Anşin, "Karlıova ve Solhan ilçelerindeki tekstil atölyelerinde de başarılar sağladım. Bu başarılar sonucunda İŞKUR ve KOSGEB’den faydalanarak bu tekstil atölyesini kurdum. Çoğunluğu kadınlar olmak üzere 60 kişi ile bu yola çıktım. Bunu başaracağımıza inandığımız için şuan ki hedefim ise 250’ye yakın kişiyi istihdam etmek” dedi.
Atölyesinde pandemi nedeniyle cerrahi önlük üretimi yapan Anşin, “İnşallah iyi olacağını da düşünüyorum. Şuan atölyemizde cerrahi önlükler üretiyoruz, pandemi nedeniyle. Tabi aklımda alternatif üretimler de var. Penye üzerine veya bu süreç devam ederse maske çalışmaları da olacak ama şuan cerrahi önlükleri üretiyoruz. Farklı alanlara da yöneleceğiz” şeklinde konuştu.

Anneye kızları da destek oluyor
Annesine kız kardeşiyle birlikte maddi ve manevi yardımcı olan Hevin Anşin ise, "21 yaşındayım, tekstil atölyesinde annemle birlikte çalışıyoruz. maddi ve manevi olarak her zaman onun yanındayım. Elimizden geldiğince hem ev işlerini birlikte yapıyoruz hem de tekstil işlerini yapıyoruz. İnşallah güzel günleri annemle birlikte göreceğiz. Burada 60 kişi çalışıyoruz. İŞKUR’dan da destek alıyoruz zaten. Çalışan sayısını arttırmayı düşünüyoruz inşallah hem onlar hem de biz buradan ekmeğimizi kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Evinin ekonomisine katkı sunmak için Hatice Anşin ile birlikte yola çıkan 3 çocuk annesi Yasemin Arslantaş da, “Hatice hanımla birlikte çalışıyoruz, bu yola baş koyduk diyebiliriz, el ele verdik. Şu an burada 60 kişi ile birlikte çalışıyoruz. Burada hedefimiz çok sayıda insanı istihdam etmek ve başaracağımızı da biliyorum kadın olarak. Allah’ın izniyle güzel olacak” diye konuştu.

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