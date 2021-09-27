Bingöl'de 112 bin 400 kök skunk bitkisi ele geçirildi

Aziz ÖNAL/ GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'de sürdürülen 'Eren-4 Operasyonu' kapsamında 112 bin 400 kök skunk bitkisi, 151 kilo skunk ve 109 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren-4 Operasyonu' kapsamında, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı skunk ekimi yapıldığına ve terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağlanacağına dair elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenlendi. 15 farklı noktada gerçekleştirilen arama faaliyetinde; 112 bin 400 kök skunk bitkisi, 116 kilo esrar, 151 kilo skunk, 1 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 16 fişek ile 4 elek ve 1 terazi ele geçirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-09-27 15:47:38
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