Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Ziraat Bankkart: 3

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Axa Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankkart’ı konuk eden Bingöl Solhan Spor, karşılaşmadan 30 mağlup ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Turgay Doğan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Celalettın Fedakar, Amel Dautefendic, Fatih Yorümez (L), Radzivon Miskevich, Burak Hazırol(L), Onur Çukur

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Muhammet Ertuğrul, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, Murat Tokgöz(L), Arslan Ekşi, Alp İzzet Akkuş, Bennie Tuinstra, Ahmet Samet Baltacı, Faik Samet Güneş, Durruthy Oreol Camejo, Berkay Bayraktar(L), Aykut Gedik,

Setler: 2325, 2125, 1625

Süre: 90 dakika (34, 31, 25)

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