Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Yedisu ilçe Kaymakamı Mehmet Kaya ile Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Döner, ilçedeki şehit yakınlarını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Ziyaretlerin devam edeceğini vurgulayan Kaya, “Milletimiz için canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz, her zaman olduğu gibi birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile bir araya gelme faaliyetlerimize yaşanan salgın nedeniyle teknolojik imkanlarla devam etmenin yanı sıra, tüm tedbirlere uyarak, çok kısa süreliğine, evlerinde de ziyaret etmekteyiz. Bu ziyaretler ile sürekli olarak yanlarında olmaya çalışacağız. Devletimiz ve milletimizle her zaman şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum, gazimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.