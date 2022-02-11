Bingöl’de Şeytan dağlarına 500 kilo yem bırakıldı

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Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Şeytan dağlarına 500 kilo yem bırakıldı.

Kış hayatının çetin geçtiği Bingöl’ün Kiğı ilçesindeki Şeytan dağlarında yemleme çalışması yapıldı. Kar yağışının etkisini sürdürdüğünden beri yaban hayatının sık yaşadığı bölgelerde çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dağ keçileri için doğaya 200 kilo yonca ile 300 kilo pazar artığı bıraktı.

Yine yemleme çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Ormanardı Devlet Avlağına 150 kilo buğday bırakıldı.

Ekipler, çalışmaların kış ayları boyunca devam edeceğini bildirdi.

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