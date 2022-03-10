Bingöl’de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından merkeze ve ilçelere bağlı köy yolları da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkezde 10, Adaklı 28, Genç 7, Karlıova 11, Kiğı 2, Solhan 3, Yayladere 1 ve Yedisu ilçesine bağlı 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.