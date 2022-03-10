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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı

İHA

Bingöl’de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından merkeze ve ilçelere bağlı köy yolları da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkezde 10, Adaklı 28, Genç 7, Karlıova 11, Kiğı 2, Solhan 3, Yayladere 1 ve Yedisu ilçesine bağlı 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

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