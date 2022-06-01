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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

İHA

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki 15 kursta kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, yıl sonu etkinliğinde sergilendi.
Solhan İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin ürünleri için yılsonu sergisi düzenlendi. İlçe merkezinde sergi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden usta öğretici Neriman Özgün ile geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden ve daha önce Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğü görevini yapan öğretmen Abdulvahap Salcan anısına düzenlendi. Sergide 15 kursta eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı kilim dokuma, tablo, dikişnakış gibi el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.
Yoğun bir katılım olduğu sergiye İlçe Kaymakamı Muhammed Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, belediye başkan yardımcısı Nihat Ayraç, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayri Güneş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sergiyi gezen ve ürünleri inceleyen Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, "Bugün burada yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezimizin ve Halk Eğitimi Merkezi'nin desteğiyle ADEM kurslarımızda kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri, yaptıkları el emeği göz nuru eserlerinin sergilemek için toplandık. Bizlerde ziyaret ettik onları. Yıl boyunca çok çabalamışlar. Ortaya çok güzel ürünler çıkartmışlar. Neticede onların bu konuda hem bir donanım kazanmasını hem bu konuda ailelerine destek olmalarını hem de ihtiyaç duyduklarında tek başlarına ayaklarının üstünde durmaları için bir meslek edinmelerini ümit ediyoruz. Çokta güzel eserler ortaya çıkmış, çok başarılı olmuşlar" dedi.

Hayatını kaybeden hocaların anısına yapıldı
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak yaklaşık 15 dalda 50 kursiyerin çıkartmış olduğu ürünlerle yıl sonu sergilerini gerçekleştirdiklerini belirten İlçe HEM Müdür Yardımcısı Ferhat Sönmez, "Arkadaşlarımız, usta öğreticilerimiz, ev hanımlarımız el emeği göz nuru ürünlerini burada sergilemiş bulunuyorlar. Bir birinden değerli, birbirinden kıymetli ürünler, yıl boyu çok ciddi emekler sarf edilerek yapılmış ürünler şu an burada sergilenmiş oluyor. Bu yılki yılsonu sergimizin bizim için çok anlam ifade eden özel bir tarafı var. Geçen yıl korona virüsten kaybettiğimiz usta öğreticimiz Neriman Özgün ve yakın zamanda kaybettiğimiz daha önce bizim kurum müdürlüğümüzü yapmış Abdulvahap Salcan hocamızın anısına biz böyle bir sergi düzenlemiş bulunuyoruz. Çok anlamlı gerçekten bizim için. Normalde her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz bu sergide müzikal gösteriler ve eğlenceler de oluyordu ama bu yıl özellikle bunu yapmama kararı aldık ve onların ruhlarına okuduğumuz Kur'anı Kerim hatim dualarını okuyarak biz açılışımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

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