        Bingöl Valiliği: Öğrencilerimizin durumu iyi

        Bingöl'de bir yatılı bölge ortaokulu ve ilkokulda öğlen yemeğinden sonra rahatsızlanan 120 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alındı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi

        Giriş: 26.11.2025 - 20:46 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:46
        Bingöl’de bir yatılı bölge ortaokulu ve ilkokulda öğlen yemeğinden sonra rahatsızlanan 120 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alındı.

        Olay, Adaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulunda verilen tavuk-pilav ve ayrandan oluşan öğle yemeği sonrasında bazı öğrencilerde mide bulantısı başladı. Bunun üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekipler hızlıca okullara yönlendirildi. İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrenci peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi. Öğrencilerden 13’ünün ise Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirildiği bildirildi. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildiren Bingöl Valiliği, gerekli incelemelerim başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alınarak laboratuvara gönderildiğini ifade edildi.

        "ÖĞRENCİLERİMİZİN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

        Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün Adaklı ilçemizde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulunda verilen öğle yemeği sonrasında bazı öğrencilerimizde görülen mide bulantısı üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerimiz hızlıca okullara yönlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, İl merkezinden 2 çocuk doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir" denildi.

        Açıklamanın devamında, "Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

