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İşte 2022'nin en komik vahşi yaşam fotoğrafları

2022 yılının Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin (Comedy Wildlife Photography Awards) kazananları açıklandı. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmada büyük ödül, ağaçtan düşen talihsiz bir aslan yavrusunu kaydeden Jennifer Hadley'e gitti

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  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    2022 yılının Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri (Comedy Wildlife Photography Awards) belli oldu. Yarışmada büyük ödülü, Jennifer Hadley kazandı. Jennifer Hadley ağaçtan düşen talihsiz bir aslan yavrusunu ölümsüzleştirerek büyük ödülün sahibi oldu.

    Tanzanya'nın kuzeyini kapsayan koruma alanı Serengeti'de 3 aylık bir aslan yavrusunu fark eden Hadley, "Kedilere hiç yakışmayan bir şekilde kendi başına aşağı ineceği hiç aklıma gelmemişti" dedi. Hadley, "Kimse bunun olmasını beklemiyordu. Tabii ki onun güvenliğinden endişeliydik ama mutlu bir şekilde kediler gibi tam zamanında doğruldu. Dört ayak üzerine düşerek kardeşleriyle birlikte kaçtı" dedi.
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    İşte kazanan diğer kareler...

    Fotoğraf: Miroslav Srb
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Jennifer Hadley
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Ryan Sims
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Mark Schocken
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Jagdeep Rajput
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Jia-Chen
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Alex Pansier
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: John Chaney
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Emmanuel Do Linh San
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Arturo Telle Thiemann

     
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Michael Eastwell
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Federica Vinci
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Jean Jacques Alcalay
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Arshdeep Singh
  • Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

    Fotoğraf: Martin Grace

     

    *Haberin görselleri The Comedy Wildlife Photography Awards'ın internet sitesinden alınmıştır.

 

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