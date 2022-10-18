BioNTech'in kanser aşıları geliyor! 0:00 / 0:00

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BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den kanser aşılarıyla ilgili açıklama geldi. BBC'ye konuşan Şahin ve Türeci, kanseri hedef alan aşıların 10 yılın sonundan önce mevcut olabileceğini duyurdu.

ŞİRKETİN KLİNİK DENEME FAZINDAN BİRKAÇ KANSER AŞISI VAR

Prof Türeci, BioNTech'in Covid aşısının kalbindeki mRNA teknolojisinin, koronavirüs yerine kanser hücrelerine saldırması amacıyla hazırlanması için nasıl yeniden kullanılabileceğini anlattı.

BioNTech, pandemi başlamadan önce mRNA kanser aşıları üzerinde çalışıyordu ancak firma küresel acil durum karşısında Covid aşıları üretmek için rotasını çevirdi. Firmanın şu anda klinik deneme fazında birkaç kanser aşısı bulunuyor.

BioNTech, bağırsak kanseri, melanom ve diğer kanser türleri için tedaviler geliştirmeyi umuyor; ancak önünde önemli engeller olduğu kaydediliyor. Tümörleri oluşturan kanser hücreleri, çok çeşitli farklı proteinlerle kaplanabilir, bu da tüm kanser hücrelerini hedef alan ve sağlıklı dokuları hedef almayan bir aşı yapmayı son derece zorlaştırabilir.

COVID AŞISI DENEYİMİ KANSER AŞISINI HIZLANDIRACAK

Prof. Dr. Türeci, BioNTech'in pandemi sırasında mRNA aşılarını daha hızlı üretmeyi öğrendiklerini ve insanların bağışıklık sistemlerinin mRNA'ya nasıl tepki verdiğini daha iyi anladıklarını ve Covid aşısının yoğun gelişimi ve hızlı sunumunun, ilaç düzenleyicilerin aşıları nasıl onaylayacakları konusunda çalışmalarına da yardımcı olduğunu ifade ederek, "Bu kesinlikle kanser aşımızı da hızlandıracak" dedi.

Öte yandan Türeci, temkinli davrandıklarını belirterek, "Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniyoruz. Birtakım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.