Biotinin tıbbi adı aynı zamanda B7 ve H vitamini olarak da kullanılmaktadır. Biotin vücutta kalmadığı için, saç ve cilt güzelliğinde kullanılan bir vitamindir. B vitamini ailesinden olduğu için diğer B vitaminleri gibi vücuda enerji verir. Merkezi sinir sistemi, nörolojik hastalıklarında da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Yağ ve şekerin yakılarak, metabolizmanın çalışmasını sağlayan bir vitamindir. Vücut şeker yaktığında ortaya çıkan biotin enerjiyi harekete geçirir. Vücutta biotin azalırsa, genel olarak kaslarda güçsüzlük, hareket edildiğinde giren kramplar ve ağrı yaygın olarak hissedilir bir şikayet halini alır. Biotin ayrıca ciltteki yenilenmeyi sağladığı için, eksikliği cildin üzerinde oluşan lekeler, kuruluk ve solgunluk olarak belirti gösterir.

Şeker ve yağın yakılmasıyla oluşan biotin eksikliği ayrıca sinir sistemini de yakından ilgilendiren bir vitamindir. Gerekli miktarlarda alınmadığında birçok sinir ve kas rahatsızlıklarının oluşmasına zemin hazırlar.



Hamilelik dönemlerinde oluşan saç dökülmesi, tırnakların zayıflayarak kırılması, bebeklerde oluşan deri döküntüsünü engellediği için bu dönemde biotin içeren gıdaların tüketilmesi, bu şikayetlerin önüne geçmektedir.

Ayrıca aşırı kilo kaybetme, diyete bağlı sinir sistemi ağrıları ve hafif derecedeki depresyonda da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Biotin İçeren Gıdalar Nelerdir?

Biotin birçok gıdada bulunmakla beraber, kullanımında yiyeceklerin diğer besin değerlerini de göz önüne alarak tüketilmelidir. Çünkü gıdalarda bulunan, yağ, şeker, kolesterol oranları her bünyeye uygun olmayacağı için, yarar değil zarar sağlayabilir. Doktor kontrolünde bir hastalığınız varsa veya bir diyet programı uyguluyorsanız mutlaka bir uzmana danışarak gerekli miktara karar verilmelidir.

Biotinin Eksikliği Belirtileri Nelerdir?



Biotin genel olarak bir çok gıdada olduğundan dolayı nadir olarak eksikliği görülebilir ancak düzenli beslenmeyen birinde de saydıklarımdan herhangi bir şikayet mevcutsa takviye alınması gerekebilir. Bunu yaparken bir doktora danışarak karar vermek en sağlıklı yöntemdir.



Kırılan, dökülen ve incelen saç telleri, hafif dereceli depresyon, mantar enfeksiyonları, kas ağrıları, halüsinasyon görme, uyuşukluk, kaşıntı, anemi ve seboreik egzama gibi şikayetler oluştuğunda biotin eksikliğinin kontrolü bir doktor tarafından yapılmalıdır. Bu eksiklik genel olarak düzensiz yaşam biçimine sahip kişilerde, tedavi amaçlı uzun dönem antibiyotik kullananlarda, sigara ve alkol içenlerde, sindirim sistemi düzenli çalışmayanlarda, sürekli çiğ yumurta yiyenlerde, hamilik döneminde oluşur ve ayrıca genetik olarak da rastlanabilir.