Bir Anadolu Şenliği başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hakkari'de düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği", birçok kültür ve sanat faaliyetine ev sahipliği yapacak.

Bir Anadolu Şenliği’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Hakkari Stadyumu’nda kurulan Çocuk Köyü ve Bakanlık Etkinlik Noktaları’nda gerçekleştirildi. Törene Hakkâri Valisi Ali Çelik, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Ak Parti Hakkari il başkanımız Zeydin Kaya , Yaşayan Miras Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda Hakkârili sanatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada,” Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bir ay kadar önce Hakkari’ye geldi, burada TGA koordinasyonunda turizm master planı çalışmalarına başladık. Hakkari’nin güzelliklerinden, turizm potansiyelinden oldukça etkilendiği için Hakkari’de bir turizm hareketi, kültür hareketi başlatmanın zamanının geldiğinden hareketle Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yanında, bölgedeki şehirlerimizde Hakkari ile başlattığımız Bir Anadolu Şenliği programını hayata geçirdi. Biz de bugün Bir Anadolu Şenliği Festivali’ni sizlerle beraber hayata geçiriyoruz, açıyoruz.” dedi.

REKLAM Bakan Yardımcısı Alpaslan konuşmasına “İki hafta boyunca Hakkaride, Yüksekova’da ve beraberinde Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de Bir Anadolu Şenliği programımız devam edecek. Ülkemizin ve hem de bölgenin daha iyi tanıtımı, bölgedeki huzurun, güvenliğin zirvede olduğunun bir göstergesi olarak vatandaşlarımızla sanatçılarımızı, kültürü buluşturduğumuz bir program haline gelmiş olacak. Burada sinemadan konserlere, Devlet Tiyatrosu’ndan opera baleye kadar birçok program kültür sanat programları hayata geçecek” diye devam etti. HAKKARİ’DE GÖSTERİLERLE COŞKU, MÜZİKLE RİTİM, ÇOCUKLARLA NEŞE Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol heyeti, Hakkari Stadyumu’nda kurulan Çocuk Köyü ve Bakanlık Etkinlik Noktaları’nı ziyaret etti. Alanda kurulan birbirinden renkli bölümler, minik ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir dünyanın kapılarını araladı. Çocuklar, farklı yaş gruplarına hitap eden atölyelerde el becerilerini geliştirirken, oyun alanlarında doyasıya eğlendi; kültürel ve sanatsal etkinliklerle de kendi yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı buldu. Çocukların bu coşkulu katılımı, mekâna hareket ve canlılık kazandırırken, mutluluk sesleri ve enerjileri tüm stadyumu sararak şenliğin en renkli anlarından birini oluşturdu.